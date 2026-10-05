Бюджет Казани за девять месяцев исполнен с дефицитом в 3,2 млрд рублей

Доходы бюджета Казани за девять месяцев 2026 года составили 47 млрд 496,9 млн рублей. Соответствующие данные содержатся в проекте постановления об исполнении бюджета города за январь–сентябрь.
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