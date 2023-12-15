Шольц попросил Орбана выйти за кофе на время обсуждения интеграции Украины в ЕС — Politico

Немецкий канцлер Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану покинуть помещение и сходить за кофе, пока остальные страны ЕС в его отсутствие согласовывали начало переговоров с Украиной о ее вступлении в союз.
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