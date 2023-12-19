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Депутат Рады Устинова: без помощи США Украина пойдет с протянутой рукой

Депутат Рады Устинова: без помощи США Украина пойдет с протянутой рукой

Бюджет Украины в значительной мере состоит из американского финансирования. Если Конгресс США до Рождества не согласует новый пакет помощи, Украина «пойдет с протянутой рукой».

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Так это же было ясно видно еще год назад  во время Непрерывных выступлений на Всех Без Исключения площадках &quot;хлопчика в замызганной цвета хаки одежке&quot; Всегда с Протянутой Рукой: Деньги Есть? Дай!!! Куда теперь двинется хлопчик - даже представить сложно! Ну только к Королевским Пингвинам в Антарктиду податься! Они еще не видели этого Гномика и, возможно, будут даже рады пообниматься, но результат будет Точно Такой же как в Америке и Гейропе - мы все с тобой, но деньги кончились!!!
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