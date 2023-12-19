Депутат Рады Устинова: без помощи США Украина пойдет с протянутой рукой

Vladimir Soukhatchev

Так это же было ясно видно еще год назад во время Непрерывных выступлений на Всех Без Исключения площадках "хлопчика в замызганной цвета хаки одежке" Всегда с Протянутой Рукой: Деньги Есть? Дай!!! Куда теперь двинется хлопчик - даже представить сложно! Ну только к Королевским Пингвинам в Антарктиду податься! Они еще не видели этого Гномика и, возможно, будут даже рады пообниматься, но результат будет Точно Такой же как в Америке и Гейропе - мы все с тобой, но деньги кончились!!!