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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» продлил контракт с тренером вратарей Гелашвили до 2028 года

« Ак Барс » продлил контракт с тренером вратарей  Георгием Гелашвили . Срок нового соглашения рассчитан до 31 мая 2028 года.

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