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Культуромания

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Якутские и корейские кинематографисты договорились о совместном производстве фильмов

Якутские и корейские кинематографисты договорились о совместном производстве фильмов

11 октября 2026 года в Пусане Ассоциация кинематографистов Республики Саха (Якутия) и Гильдия продюсеров Кореи подписали меморандум о сотрудничестве.

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