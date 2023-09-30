Трамп подал в суд на британского разведчика. Нарушение персональных данных

Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Высокий суд Лондона с иском к бывшему сотруднику британской разведки Кристоферу Стилу и его компании Orbis Business Intelligence, которые составили на него досье с компрометирующей информацией, сообщает газета Independent.
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