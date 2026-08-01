ФИФА предрекли нового руководителя

Президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино должны объявить вотум недоверия. Таким мнением с изданием «Подъем» поделился бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин, предрекший организации нового руководителя.
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