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Все, приплыли: МТС, VK, ТНТ, НТВ и другие медиа и рекламные компании заморозили контракты с Ивлеевой, Биланом, Лолитой, Киркоровым и Aнной Asti

Все, приплыли: МТС, VK, ТНТ, НТВ и другие медиа и рекламные компании заморозили контракты с Ивлеевой, Биланом, Лолитой, Киркоровым и Aнной Asti

Множество известных российских артистов и блогеров, включая Анастасию Ивлееву, Дмитрия Билана, Лолиту, Филиппа Киркорова и Анну Asti, столкнулись с неприятностями, связанными с заморозкой их контрактов со стороны таких компаний, как МТС, VK, ТНТ, НТВ и других медиа и рекламных компаний.

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Комментарии
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ТЮ
Татьяна Юрьева
А вот те, частники/поклонники, которые будут их приглашать на личные корпоративы - такие же извращенцы-садомиты, пропагандисты ЛГБТ! Разве нет?
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14 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Придется звездунам и звездушкам выращивать картошку!
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9 час.
Россиянин
Это как понять? Главный приз встреча с блогером. Шо це значит, говоря по хохолски? За сколько же её продавали?...
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3 час.

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