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Водителей Владивостока предупредили о штрафах

Водителей Владивостока предупредили о штрафах

Работы по организации выделенных полос для автобусов завершаются во Владивостоке. До конца недели специалисты завершат демонтаж старых и установку новых знаков, обозначающих выделенную полосу и запрещающих остановку и стоянку, сообщает PRIMPRESS.

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