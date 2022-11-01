Водителей Владивостока предупредили о штрафах

Работы по организации выделенных полос для автобусов завершаются во Владивостоке. До конца недели специалисты завершат демонтаж старых и установку новых знаков, обозначающих выделенную полосу и запрещающих остановку и стоянку, сообщает PRIMPRESS.
Работы по организации выделенных полос для автобусов завершаются во Владивостоке. До конца недели специалисты завершат демонтаж старых и установку новых знаков, обозначающих выделенную полосу и запрещающих остановку и стоянку, сообщает PRIMPRESS.
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