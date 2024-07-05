Самый популярный «Москвич» в 2024 году стал дешевле почти на четверть

Базовая комплектация «Стандарт» топливного кроссовера «Москвич 3» с механической коробкой передач сейчас предлагается за 1 690 000 рублей, в то время как под конец прошлого года за нее просили 2 120 000 рублей.
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