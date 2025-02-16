Украину не пригласили на переговоры России и США в Саудовской Аравии

Сообщается, что украинская сторона даже не информирована о предстоящих переговорах.Украина не получила приглашения участвовать в переговорах России и Соединенных Штатов, которые намечено провести в Саудовской Аравии.
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