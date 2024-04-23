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Русский спутник внезапно пошёл на таран: в НАСА рассказали о пугающем инциденте на орбите

Русский спутник внезапно пошёл на таран: в НАСА рассказали о пугающем инциденте на орбите

В НАСА констатируют тот факт, что теперь спутники на околоземной орбите не могут находиться в относительной безопасности.

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Комментарии
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Sergiy Che
Недооценивать Россию и русских - вечый баг англосаксонской цивилизации, из-за чего ждёт её рано или поздно от русских кирдык неминучий...)))
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18 час.
лл
лина любимцева
США САМИ лезут ко всем, а потом начинают кого-то обвинять. Лживые твари!!
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16 час.

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