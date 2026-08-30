Кипр: Несколько человек были убиты, другие получили ранения и около 100 пассажиров спасены на данный момент после того, как паром, на борту которого находились 267 пассажиров, перевернулся примерно в 2 км (1,2 мили) к северу от Кирении на Северном Кипре во второй половине дня, когда он направлялся в турецкий порт Тасуку.