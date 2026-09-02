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В Иванове прошли торжественные мероприятия, приуроченные к профессиональным праздникам двух значимых подразделений органов внутренних дел — патрульно‑постовой службы и подразделений по исполнению...

  2 сентября патрульно‑постовой службе исполнилось 103 года. История подразделения ведёт отсчёт с 2 сентября 1923 года, когда приказом Центрального административного управления НКВД г.

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