В Иванове прошли торжественные мероприятия, приуроченные к профессиональным праздникам двух значимых подразделений органов внутренних дел — патрульно‑постовой службы и подразделений по исполнению...

2 сентября патрульно‑постовой службе исполнилось 103 года. История подразделения ведёт отсчёт с 2 сентября 1923 года, когда приказом Центрального административного управления НКВД г.
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