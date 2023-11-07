Врач назвал опоясывающую боль в спине возможным признаком разрушения поджелудочной

Гастроэнтеролог и гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов во вторник, 7 ноября, рассказал нa YouTube об основных симптомах серьезных нарушений работы поджелудочной железы и о том, почему они возникают.
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