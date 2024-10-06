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Посланец Пашиняна на русофобском форуме в Польше поливал грязью Россию

Посланец Пашиняна на русофобском форуме в Польше поливал грязью Россию

Политнавигатор Армянский народ разочаровался в России. Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на Варшавской конференции по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Виктор Шилин
Вот только Россия перестаёт кого то кормить и предлагает самим начать работать и зарабатывать, сразу твари бегут в гейропу   . Ну-ну давай, они накормят &quot;печеньем в клеточку&quot;
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13 час.
Семен Борисов
Армения решила продать свой суверенитет,только вот как всегда,не может понять кому?То Франции,то Америке подставляет свою жопу,которая им нужна только для того,чтобы иметь на Кавказе врага России.А то и вообще повторят судьбу Украины,их разделят и заберут Турция с Азербайджаном.Не имея с Россией границ,нам она как то по барабану,пусть варятся в своём котле.Карабах просрали и те территории,которые имели после армяно-азербайджанской войны,теперь решили просрать целую страну.Кому они нужны с нищетой и голой жопой как Украина???А брать их на содержание никому не выгодно.Европа сама уже опускается в жопу,зачем ей обуза!
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10 час.
Владимир Тимофеев
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2 час.

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