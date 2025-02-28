Два оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе

С 28 февраля российские операторы связи «МегаФон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом со ссылкой на представленные ранее планы компаний сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
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