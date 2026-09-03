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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кравцов о восстановлении после травмы: «Сказали, что в декабре уже буду играть. Форсировать нельзя, хотя очень хочется. Больше психологически тяжело, чем физически»

Нападающий «Трактора»  Виталий Кравцов  рассказал о своем восстановлении после травмы.  В конце июня форвард повредил ахилл.

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