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Кейт Миддлтон стала любимым членом королевской семьи у жителей Британии

Кейт Миддлтон стала любимым членом королевской семьи у жителей Британии

Это сделало Кейт Миддлтон самым популярным членом королевской семьи в глазах общественности. Изменение в предпочтениях британцев стало заметным, поскольку ранее лидерство в этом рейтинге долгое время удерживал принц Уильям.

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