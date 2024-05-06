Кейт Миддлтон стала любимым членом королевской семьи у жителей Британии

Это сделало Кейт Миддлтон самым популярным членом королевской семьи в глазах общественности. Изменение в предпочтениях британцев стало заметным, поскольку ранее лидерство в этом рейтинге долгое время удерживал принц Уильям.
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