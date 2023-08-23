Неласковые Гавайи: Джо Байден заснул во время встречи с жертвами катастрофических пожаров Елена ГалицкаяПрезидент США Джо Байден вызвал недовольство местных жителей Гавайских островов после того, как уснул на встрече с пострадавшими американцами, попавшими в катастрофические пожары.