К новому облику ВВС: Швеция активизировала разработку нового истребителя Минобороны Швеции заключило контракт с местным концерном Saab, ознаменовавший активизацию разраб.
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