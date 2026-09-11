ВС РФ поразили завод по ремонту техники ВСУ и склад комплектующих для БПЛА

Российские войска нанесли удары в Одессе и Одесской области по ряду объектов, которые использовались для нужд украинских формирований, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
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