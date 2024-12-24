Reuters: заседание суда над участником второго покушения над Трампом отложили

REUTERS/Martin County Sheriff's Office/Handout via REUTERS Суд во Флориде отложил до сентября 2025 года рассмотрение дела о втором покушении на избранного президента США Дональда Трампа, совершенного 15 сентября.
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