Президентом Аргентины стал выступающий против связей с Россией кандидат

На президентских выборах в Аргентине победу одержал крайне правый политик Хавьер Милей.В ходе своего выступления перед сторонниками новоизбранный лидер заявил, что обязательства властей заключаются в демократии, свободной торговле и мире.
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