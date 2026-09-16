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Клычков предложил ввести особый статус для орловских бойцов БАРС

Клычков предложил ввести особый статус для орловских бойцов БАРС

Губернатор Андрей Клычков во время вечернего прямого эфира рассказал о личной встрече с бойцами подразделения «БАРС», несущими круглосуточное дежурство на орловской земле, и анонсировал введение дополнительных мер поддержки и особого статуса для добровольцев.

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