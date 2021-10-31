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"Удары кармы": 2 знакам зодиака звезды перевернут жизнь на 360 градусов уже с 3 ноября

"Удары кармы": 2 знакам зодиака звезды перевернут жизнь на 360 градусов уже с 3 ноября

Уже с 3 ноября астрологи предрекли некоторым знакам зодиака резкие перемены судьбы. Эти события, связанные с аспектами к Урану, неожиданно перевернут жизнь представителей 2 созвездий на 180 градусов.

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