Главный травматолог РФ назвал главную болезнь XXI века

Гиподинамия — малоподвижный образ жизни — болезнь XXI века. Вот что об этом aif.ru рассказал главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава России, директор НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.
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