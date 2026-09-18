Вице-президент Германского футбольного союза Ватцке призвал Инфантино покинуть пост главы ФИФА

Вице-президент Германского футбольного союза (DFB) Ханс-Йоахим Ватцке на фестивале искусственного интеллекта в Берлине заявил, что глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино должен уйти в отставку.
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