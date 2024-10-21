Newsweek: Южная Корея может отправить на Украину военных в отместку КНДР

Отправить на Украину военных и сотрудников спецслужб могут власти Южной Кореи в ответ на отправку КНДР в Россию своих военных, 21 октября сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на южнокорейские СМИ.
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