Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военные медики показали, как оперируют бойцов на Артемовском направлении

Военные медики показали, как оперируют бойцов на Артемовском направлении

На Артемовском направлении военные врачи и медицинские работники отдельного медицинского отряда (аэромобильного) Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск эвакуируют пострадавший личный состав в военные медучреждения, развернутые в тыловом районе зоны спецоперации, где оказывают бойцам медицинскую помощь.

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