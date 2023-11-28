Военные медики показали, как оперируют бойцов на Артемовском направлении

На Артемовском направлении военные врачи и медицинские работники отдельного медицинского отряда (аэромобильного) Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск эвакуируют пострадавший личный состав в военные медучреждения, развернутые в тыловом районе зоны спецоперации, где оказывают бойцам медицинскую помощь.
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