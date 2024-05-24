Земнадзор Росреестра по Москве предупреждает о недопустимости нецелевого использования участков

Специалисты столичного Управления Росреестра совместно с Госинспекцией по недвижимости и Администрацией поселения Мосрентген (ТиНАО) приняли участие в открытом совещании с жителями СНТ «Мосрентген», на котором обсудили актуальные вопросы земельных отношений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии