Главой ведомства затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по факту посягательства мигрантом на половую неприкосновенность несовершеннолетней в Санкт-Петербурге

В следственных органах СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по ст. 134 УК РФ по факту противоправных действий сексуального характера, совершенных мигрантом из Средней Азии в отношении 15-летней жительницы Санкт-Петербурга.