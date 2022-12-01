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Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

С 1 декабря в России вступают в силу многочисленные изменения законов и порядков. Так, в декабре россиян ждет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в пределах 9% в зависимости от региона.

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