Не поддавайтесь чужому влиянию: что нас ждет с 24 по 30 марта согласно карте Таро недели Алёна ЮрьеваНеделя с 24 по 30 марта пройдет под влиянием Тройки Жезлов, карты, символизирующей перспективы, развитие и новые возможности.