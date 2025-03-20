Не поддавайтесь чужому влиянию: что нас ждет с 24 по 30 марта согласно карте Таро недели Алёна ЮрьеваНеделя с 24 по 30 марта пройдет под влиянием Тройки Жезлов, карты, символизирующей перспективы, развитие и новые возможности.
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