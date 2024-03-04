Итальянская «Ока» 4х4 с проходимостью Нивы. Оцинковка, ГУР, кондёр, стоит в 2 раза дешевле Гранты — для России лучше не придумать

С постоянно растущими ценами как на автомобили, так и на сопутствующие товары, которые нужны для поддержания нормального их технического состояния, все чаще автовладельцы избавляются от автомобилей с объемными моторами, так как содержать таких "прожорливых монстров" становится крайне сложно.