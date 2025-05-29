МИД назвал межрегиональную кооперацию важным инструментом для России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Межрегиональная кооперация с зарубежными партнерами — это значимый инструмент реализации внешнеполитических интересов России, который способствует укреплению позиций страны в мире, говорится в сообщении МИД России по итогам участия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Евразийских Международных общественно-политических слушаниях.