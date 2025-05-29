info-tses
Новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

info-tses

241 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Когда русские снесут этих самозванцев у власти?«Вопрос 30 дней»....
  • Любовь Головина
    Чинуши, а где вы в то время были, и не защитили это беззаконие, не отстояли решение народа?!Степашин согласен...
  • Валерий Авгур
    Веник,твоя такая же участьВенедиктов* опубл...

МИД назвал межрегиональную кооперацию важным инструментом для России

МИД назвал межрегиональную кооперацию важным инструментом для России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Межрегиональная кооперация с зарубежными партнерами — это значимый инструмент реализации внешнеполитических интересов России, который способствует укреплению позиций страны в мире, говорится в сообщении МИД России по итогам участия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Евразийских Международных общественно-политических слушаниях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх