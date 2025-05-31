Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Боченкова
    мы  русские и мы идём  до конца! конечно  до полной победы !!!!! иначе  зачем  тогда Россия?Небензя: Россия г...
  • Владимир
    Бежавшего противника надо преследовать и уничтожать.Российская армия ...
  • Evgenija Palette
    ..."остается открытой".... (позиция по отношению к вожделениям иностранцев на русские земли)... Открытой до такой сте...ГУ МВД ответил ин...

Ударим по Берлину?

Ударим по Берлину?

Твердый ответ Москвы на угрозу разрешить Киеву бить по России немецкими ракетами    Как известно, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине и Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх