Ударим по Берлину?

Твердый ответ Москвы на угрозу разрешить Киеву бить по России немецкими ракетами Как известно, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине и Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России.