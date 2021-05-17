Ганапольский: Путин перестал быть международным авторитетным лидером

Медвежий уголПолитикаГанапольский: Путин перестал быть международным авторитетным лидером Закончилось очередное чествование праздника Победы, отгремели салюты, помянуты павшие, отдано должное живым.Вернуться к статье3919НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСКсергей козьменкоНу Путин за свой авторитет сам ответит, а ГаВнопольским, как был дерьмом, так им и остался.Галина Крейн (казакова)ЭТО ТОЧНО. ГАНАП КАК БЫЛ ДЕШЕВКОЙ, ТАК ЕЮ И ОСТАНЕТСЯГалина ОрленкоМожет Мотя Гавнопольский вспомнит,что делали с его народом те,с кем он мириться надумал?С теми мириться надумал,кто объединённой европой напал на СССР,убивал,грабил,насильничал?Видать,ему уроки истории впрок не пошли.Галина Крейн (казакова)У ПОЛЬСКГО НА ЭТИ ВОСПОМИНАНИЯ ПАМЯТИ НЕТ.Виктория ПутковаВыехал Гов..опольский как из....на лыжах. И облажался как всегда. Деньжат не хватает. Пора полить грязью страну, людей и конечно Путина. Ей Богу жаль, что на таких как эти гов...опольские, ахеджаковы, Венедиктов, нарусовы, собачки,хаматовы нет Сталина. Надоели ...Галина Крейн (казакова)СТАЛИН ЖИВО БЫ ЭТИХ ЛИБЕРАСТОВ УТИХОМИРИЛВиктор СоболевЗачем эту гниду достали из нафталина?АлександрМотя ещё жив? А с каких пор его мнение что-то значит? Шлимазл.ПСПавел СмирновА чему радоваться европпе, она в 41-м плечем к плечу с Гитлером вторглась в СССР, в расчете на победу в войне и последующем разделе территорий СССР. США и Великобритания поставляли станки, самолеты, консервы и многое другое, но не за так, не ради победы над фашизмом а за русское золото, которым все было оплачено в свое время, ничего святого и ничего личного.Владимир Самойленкок сожалению не всё. всё оплатил Путин уже после развала Союза.ПСПавел СмирновВоенные поставки были оплачены еще при Сталине и при чем тут Путин. Спец эшелоны с золотом шли на запад когда страна еще лежала разрушенной после войны. Не надо фантазировать о вечно должной России. С долгами по военным поставкам расчитались за долго до развала СССР. Так как вы могут рассуждать только дети 90-х, которые не получили должного образования, благодаря тому же западу. А вы говорите о внешнем долге, который никакого отношения не имеет к военным поставкам США и Англии во время ВОВ. Внешний длг США на сегодняшний день измеряется трилионами $. А у гас есть небольшой хвостик, который при небходимости можно легко погасить. Но этого не требуется, это отдельная тема экономики.Владимир СамойленкоПосле распада СССР, Российская Федерация подписала с бывшими республиками двусторонние соглашения о «нулевом варианте», по которым Российская Федерация берет на себя все долги СССР. В обмен на этом, бывшие республики Советского союза отказывались от доли активов СССР. Так, второго апреля 1993 года, Российская Федерация взяла на себя долги СССР, в том числе и обязательства по ленд-лизу. Долги разделили на правительственные долги (Парижский клуб) и долги банкам (Лондонский клуб). Долг США по ленд-лизу был окончательно выплачен и закрыт в рамках расчета с Парижским клубом 21 августа 2006 года. и это не мои слова. так. историческая справка. опровергай, дитё 2000-х. с соросовским образованием и егэ.ПСПавел СмирновПриятно читать, главное все выплачено до копеечки. И для США с Англией война была как мать родная, ничего личного, только бизнес. И второй фронт открыли в конечной фазе войны для того чтобы не допустить окупации всей Германии СССР.Евгений КовальЧуковскийКакой-то бред! Мели-мели Емеля, ТВОЯ НЕДЕЛЯ1ННаталияЭтому персонажу (Ганапольскому) главное- прокукарекать на заданную западом тему и отработать свою зарплату. Приказали- выполнил. Никто, обычная пешка.Александр Иноземцев"Собака лает - ветер носит, а караван идёт!" (с)Wladimir СоснинДа вы шо ? Наш президент выдвинут на нобелевскую премию а тут такое!Сергей СеновозовМатюха, Матюха, хер тебе в ухо.Рауф РастовПредставители стран Запада и Востока, даже не осознавая этого, столетиями могли пользоваться стабилизирующим и примиряющим потенциалом особенной российской цивилизации, в лоне которой снимаются наиболее острые противоречия и моменты односторонней ограниченности культурных кодов западной и восточной цивилизаций. Сколь-нибудь конструктивное и мирное взаимодействие двух чуждых по своему духу цивилизаций не могло осуществляться без оглядки на благотворное влияние особенной российской цивилизации. После развала СССР и некоторого ослабления влияния российской цивилизации, сопряжённого с бездумной иммиграционной политикой в странах Запада, допускающей слишком непосредственное и близкое расселение представителей двух, слишком чуждых по своему духу, цивилизаций в обозримом будущем может привести многих к ускоренному осознанию стабилизирующего значения российского фактора. Ни Запад, ни Восток не могут претендовать на то, чтобы быть мерилом политической или нравственной оценки проявлений российской действительности, а, наоборот, критерии российской особенной цивилизации должны лечь в основу таких оценок. Это обстоятельство возлагает на Великую Россию соответствующие обязанности по наращиванию идеологического и информационно-пропагандистского обеспечения своей внутренней и внешней политики, поскольку в этом отношении мы пока ещё сильно отстаём от стран Запада. Именно идеологический вакуум, созданный запретом государственной идеологии, создаёт благоприятные условия для провокационных пропагандистских вылазок различных персонажей, подвизающихся на ниве информационной войны против Великой России.ВКвладимир казарскийЯсное дело, теперь в мире два признанных авторитета - Ганапольский и Гондон, ой прошу прощения Гордон.Александр ТурчинА ты чмо жидовское говнопольское перестал быть человеком ублюдок!Иван ЕршовГанапольский тот ещё фрукт. Постоянно выплёскивает свои помоии на Россию и на ПАМЯТЬ о Великой Отечественной Войне. Как по восточной притче "шакалы воют , а караван идёт". Пусть тявкает и повизгивает , за это платят.Галина Крейн (казакова)УМА НЕТ У ЧЕЛОВЕКА. КРОМЕ ПРОЧЕГО, ганапольский ЯВНО НРАВСТВЕННЫЙ КАЛЕКА.Юрий МельниковЕсли Эхо Москвы- враг Президента и, следовательно, России, как государства, то почему ему Владимир Владимирович разрешает глумится над ним, как Президентом. Или знает кошка- чье мясо съела!? Теперь по тексту :"Просто Путин во время речи на День победы солжёт и скажет, что СССР один, только один, воевал с фашизмом." Упрек! Никто не осуждает, например, евреев, которые утверждают, что только евреев, уничтожал Гитлер. Любое упоминание в СМИ о войне сводится только к одному вопросу: бедствия, которые понесли евреи. И никогда не говорят такое о русских, которых полегло 27 мил человек. Поэтому ЭХО МОСКВЫ- настоящий хозяин в СМИ, что хочет, то тараторит. И нет силы, Вы слышите, нет силы его приструнить! А Ганапольский- это мелкая сошка в этой игре"кошки-мышки"АМАлиса МайскаяНу, называть "белое" "черным" и наоборот - схема работы со слепо-глухо-немыми идиотами. Людей, этой патологией не страдающих, можно было бы и поискуссней как-то, обрабатывать. Теряет квалификацию Гонопольский.Елена Александровнакак же эти обмылки надоели! старые, какие-то непромытые гавнопольские и прочая мерзость эха мацы! эти безвозрастные бабы на одно лицо и пустыми головами! ну сколько можно тут публиковать всю эту чушь изрыгаемую их грязными глотками?Наталья ИвановаНаталья ИвановаИнгерман Ланскаякакое расстройство то у Гани Польского - его предмет поклонения уже не авторитет между народами(((PPPavel PolyakovБыл жалкий болтун Ганопольский, а стал вонючим Говнопольским.Заметили разницу?!СКсергей козьменкоWladimir Сосун, ты педрило брат Гавнопольского, что всех минусуеешь, иди его в задницу поцилуй.Александр ЛяшенкоС ваших подач,ублюдки Ганопольский и Венедиктов,с ваших токсичных языков рисуется в Европе образ России.GooDwinГорькая и обидная правда! В бесплодные дискуссии с кремлеботами на зарплате не вступаю. За Державу обидно.александр пилюгинну так сдохни от тоски,мразь тупая.GooDwinЯ ещё потоскую на твоих похоронах!александр пилюгинзве--шься тосковать.чмо подзалупное.александр пилюгинвсей вашей мерзости либерастический пи--ц приходит.скоты продажный.Александр ЛяшенкоКакая обида,отчего? Что каждая страна сама за себя,каждая страна ищет сильного покровителя,так это жизнь,и не надо здесь за Державу обижаться.Уж очень это развито в России обращать внимание на преходящие ценности.Ещё не вечер и за Россию, на фоне других стран, мне сегодня, не стыдно.александр пилюгина разве эта блядь жива?на снимке с жидёнком помоечником,вешать мразей без жалости с их выблядками,чтоб и семени их не осталось в России,гниды смердящие.
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