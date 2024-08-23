Юным жителям Саратовской области вручили первые паспорта в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!»

Торжественная церемония в Балашове прошла в Центре культуры Балашовского муниципального района, став частью программы общегородского праздника, посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации.
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