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Петербургский дневник

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Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

И посетит выставку «Православная Русь» Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 ноября собирается возложить цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, рассказал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

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