Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

И посетит выставку «Православная Русь» Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 ноября собирается возложить цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, рассказал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.