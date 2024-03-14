Единовременную выплату при рождении ребенка в Приангарье получили 14 тысяч семей

В 2023 году в Иркутской области единовременное пособие при рождении ребенка оформили 14 158 семей. Региональное отделение Социального фонда России выделило на выплаты свыше 390 миллионов рублей, сообщили пресс-службе ОСФР по региону.
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