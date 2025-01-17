Губернатор Василий Анохин подписал соглашение о скидках на квартиры семьям участников спецоперации

Губернатор Смоленской области провёл результативное совещание с региональным объединением строителей Скидку от 4 до 10% на квартиры в домах, построенных компаниями-членами «Объединения смоленских строителей», предоставят семьям участников специальной военной операции - в рамках соглашения о сотрудничестве между организацией и правительством региона.