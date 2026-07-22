CIA Distances Itself From Trump's Iran War With Media Leak It seems that CIA and other US intelligence officials hope to distance themselves from Trump's Iran war, now with the US-initiated conflict having dragged on for nearly five months (with no end in sight), after White House officials had in the opening days touted a swift, limited military excursion.
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