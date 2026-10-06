T2 запустил 5G в Кремле и на Красной площади

Пиковая скорость мобильного интернета в этой зоне достигает 800 Мбит/с Российский оператор T2 развернул сеть пятого поколения на территории Московского Кремля и Красной площади.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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