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T2 запустил 5G в Кремле и на Красной площади

T2 запустил 5G в Кремле и на Красной площади

Пиковая скорость мобильного интернета в этой зоне достигает 800 Мбит/с Российский оператор T2 развернул сеть пятого поколения на территории Московского Кремля и Красной площади.

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