Более 1,2 тыс. тонн березового сока заготовят этой весной в лесхозах Могилевской области.

18 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 1,2 тыс. т березового сока планируют заготовить этой весной в лесхозах Могилевской области, рассказали БЕЛТА в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии