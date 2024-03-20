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Более 1,2 тыс. тонн березового сока заготовят этой весной в лесхозах Могилевской области.

Более 1,2 тыс. тонн березового сока заготовят этой весной в лесхозах Могилевской области.

18 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 1,2 тыс. т березового сока планируют заготовить этой весной в лесхозах Могилевской области, рассказали БЕЛТА в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

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