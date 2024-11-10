С 23 ноября 2024 года иностранцев, которые не принесли присягу, будут лишать гражданства России

Фото: ria.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что с 23 ноября 2024 года Министерство внутренних дел Российской Федерации вводит новые правила, согласно которым иностранцы, получившие гражданство РФ, но не принёсшие присягу, будут лишаться этого статуса.
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