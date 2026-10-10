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Газета.ру

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На Украине заявили, что реактивный дрон ВС РФ впервые долетел до Львова

На Украине заявили, что реактивный дрон ВС РФ впервые долетел до Львова

Реактивный беспилотник Вооруженных сил РФ впервые заметили во Львове на западе Украины. Об этом сообщает Life.

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