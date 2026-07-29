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Мы соседи по планете

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Опасный эффект линзы: 18 случаев, когда безобидные на вид предметы стали причиной возгорания

Опасный эффект линзы: 18 случаев, когда безобидные на вид предметы стали причиной возгорания

В нас с детства вбивают правила пожарной безопасности: не играть со спичками, внимательно следить за включенными электроприборами, держать открытые источники огня подальше от легковоспламеняемых предметов.

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