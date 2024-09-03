Строители начали возводить здание больницы в отдаленном селе Ямала

В селе Горки Шурышкарского района начали строить здание участковой больницы. В учреждении разместят поликлинику, отделение скорой помощи и дневной стационар на 11 мест, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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