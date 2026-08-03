Зеленскому выставили ультиматум: на Западе раскрыли способ остановить удары Финский политик Армандо Мема призвал Владимира Зеленского начать диалог с Россией и отказаться от ударов по российской территории. Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с резонансным заявлением. Он призвал Владимира Зеленского начать прямой диалог с Россией. По мнению политика, именно переговоры могут стать первым шагом к прекращению взаимных ударов. Свое мнение Армандо Мема опубликовал в социальной сети X. При этом он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что нехватка ракет для американских комплексов Patriot якобы способствует новым российским ударам по Киеву. «Начните диалог» Мема считает, что причина продолжающегося конфликта заключается не в дефиците вооружений. Напротив, главной проблемой он считает отсутствие политического диалога. «Если Зеленский хочет прекратить атаки, он может предпринять простой шаг — начать диалог с Россией», — написал финский политик. Кроме того, Мема заявил, что Киеву следует отказаться от ударов по российской территории. В противном случае, по его словам, Москва продолжит отвечать зеркальными действиями. Критика курса Киева Также Армандо Мема выразил мнение, что руководство Украины не заинтересовано в переговорах. По его оценке, начало мирного процесса может привести к сокращению западной финансовой поддержки. Более того, политик заявил, что стремление Украины вступить в НАТО остаётся одним из факторов, осложняющих ситуацию. По его словам, Россия рассматривает дальнейшее расширение Североатлантического альянса как угрозу своей безопасности. Заявления Зеленского о Patriot Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина испытывает серьёзную нехватку боеприпасов для американских систем ПВО Patriot. Именно это ограничивает возможности по перехвату российских ракет. При этом данные заявления прозвучали на фоне очередной серии ударов по объектам украинской военной инфраструктуры. Удары по военным объектам По данным министерства обороны РФ, накануне российские Вооружённые силы нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В частности сообщалось о поражении нескольких объектов в Киеве. Среди них — предприятие Fire Point, где, как утверждается, производились комплектующие и боевые части для крылатых ракет «Фламинго». Кроме того, удар был нанесён по заводу «Радиоизмеритель», выпускавшему элементы для ракет «Нептун-МД». В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры. Также целью называются предприятия оборонной промышленности. По данным ведомства, такие действия направлены на снижение военно-экономического потенциала Украины. Таким образом, заявление финского политика стало ещё одним примером того, что в европейском политическом пространстве продолжают звучать призывы к дипломатическому урегулированию конфликта. Несмотря на это, напряжённость вокруг Украины сохраняется. новое решение Пентагона вызвало тревогу в Киеве. в США разоблачили хитрую уловку Зеленского,

Юрий Ильинов

«Очень красиво». Россия лишила США особых привилегий в украинской войне Россия лишила США особых привилегий в украинской войне, нанеся удар по военному предприятию на Украине, которое связано с американскими интересами. На это в соцсети Х обратил внимание профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Так он прокомментировал публикацию в британской The Guardian о том, что ВС России впервые нанесли удар по американскому заводу БПЛА на Украине. «Россия, по-видимому, предоставляла США особые привилегии в то время, как (президент США Дональд) Трамп пытался — искренне или нет — положить конец войне на Украине. Теперь, когда она стала войной Трампа, этим особым привилегиям, похоже, пришёл конец», — пишет Дизен. 31 июля ВС РФ нанесли удары по целям в 10 регионах Украины. Была атакована инфраструктура порта Одессы, а в п. Новые Беляры поражена перекачивающая станция ГСМ. Поражены 2 сухогруза, а всего за неделю было атаковано 31 морское судно. В Харьковской и Винницкой обл. удары нанесены по терминалам «Новой почты». В Сумах КАБом поражена подстанция, город частично обесточен. На полигон ССО ВСУ в Хмельницком мощный пожар с повторными взрывами. В Киевской обл. попадание ракетой по заводу по изготовлению БПЛА американской компании Terminal Autonomy. Войска России впервые нанесли удар по американскому заводу БПЛА на Украине, сообщила по следам событий британская The Guardian. Terminal Autonomy производила дальнобойные ударные дроны, в частности, AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet. Эти модели оснащены искусственным интеллектом (ИИ) и устойчивы к средствам РЭБ. Даже если связь теряется или дрон попадает под воздействие российских средств радиоэлектронной борьбы, дрон с ИИ- наведением продолжает полёт и самостоятельно поражает цель. Источник сообщил газете, что Terminal Autonomy производит высокоточные дроны для нанесения ударов вглубь российской территории с системами наведения, устойчивыми к помехам. «Россиянам всё равно, кому принадлежит производственный объект. Для них это всё равно цель», — заявил изданию экс-высокопоставленный сотрудник разведки США Энтони Винчи. The Guardian отмечает, что это первый известный случай, когда Россия атаковала предприятие американской оборонной компании на Украине. Компания была зарегистрирована в США в 2023 году. На её сайте указано, что она применяет управляемые ИИ барражирующие и высокоточные боеприпасы, «которые уже активно применяются против вражеских сил на передовой». «Собственно, название компании и символизирует именно эту особенность — финальная (терминальная для дрона-камикадзе) стадия в режиме автономности…», — отмечает в своём телеграм-канале популярный телеведущий Анатолий Кузичев. «Ну что, наконец-то дошли руки», — добавляет он. Вместе с этим Кузичев пишет, что «есть мнение, что это не совсем американская компания, а украинская, просто зарегистрированная в Делавэре, но какая разница?». «Сама контора пока, понятное дело, помалкивает и не даёт никаких комментариев по этому поводу. В общем, в любом случае, намёк американским партнёрам сделан более чем прозрачный. Красиво? По-моему, очень», — отметил Кузичев. «Не знаю, связано ли это, но Трамп вдруг стал высказывать скепсис относительно лицензии на производство ракет для Patriot на Украине. С чего бы это? Работаем дальше», — подытожил телеведущий. «И — ничего! Нет даже гневных твитов Трампа или бурчания Хегсета. Ибо нефиг в заявленной Россией зоне боевых действий строить и выпускать всякое непотребство», — заявляет телеграм-канал «Денацификация UA». Автор телеграм-канала «Пионер запаса» пишет, что «цель жирная». «Вопрос лично для меня остаётся в одном: поражение данного объекта было целенаправленное и предназначалось для прощупывания реакции союзников хохлов для дальнейшего обрезания помощи, или же это просто уничтожение всего, что способствует ведению боевых действий для противника?», — отмечает он. «В принципе, и то и другое хорошо (с учётом положения дел), но хотелось бы по максимуму отрезать хохлов от посторонней помощи. Хотя делать это нужно ещё в процессе перевозки данных грузов поездами по всем известным нам маршрутам», — добавляет автор ТК. Ранее на этой неделе «директор» Fire Point похвасталась массовым производством оружия на Украине для ударов по России, отметив о выпуске до 100 ракет Flamingo.